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29 شهيدا في غارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 19 منهم شمالي القطاع

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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