الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

6 شهداء وعشرات المصابين في قصف اسرائيلي استهدف سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :