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الاحتلال يعترف باصابة 10 ضباط وجنود في معارك لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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