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رئيس الاركان العامة الايرانية اللواء باقري:انتخاب الشيخ نعيم قاسم سيعزز الارادة التاريخية للمقاومة ومجاهدي حزب الله ويسرع في انهيار الاحتلال

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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