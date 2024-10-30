دلالات ومسار الحرب العدوانية على لبنان وغزة  

العالم – العين الاسرائيلية

وسلّط البرنامج الضوء على الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجنود الصهاينة في قطاع غزة وجنوب لبنان والتي لم تعد خافية على أحد، ورغم ما تمثله من إنتهاكات فهي محطة تفاخر بين الجنود الذين يوثقون هذه المشاهد ويمجدون أعمال القتل والحرق وتفجير المنازل بكل وقاحة وقد وصل الأمر إلى حدّ ان يقوم مراسل حربي في الاعلام العبري بتفجير منزل في لبنان بالصوت والصورة ايضا.

وحول الإجرام الذي يمارسه اليوم جنود العدو الإسرائيلي في غزة ولبنان والذي وصل بهم الأمر إلى حدّ التباهي بتفجير وإحراق المنازل المدنية ودلالات ما يرتكبه اليوم جنود الإحتلال الاسرائيلي، أكد الكاتب السياسي أ. طارق ترشيشي أن ما يرتكبه اليوم جنود الإحتلال الاسرائيلي من إجرام هي دلالات على حرب إبادة يشنها العدو الاسرائيلي في هذه الأيام، وهذه سيرته منذ أن كان هذا الكيان الصهيوني الغاصب في العام 1948 ، منوها أنه كم من المجازر الجماعية والإبادات الجماعية ومن التدمير الممنهج الذي مارسه ضد اللبنانيين والفلسطينيين والعرب على مدى كل مرحلة النزاع العربي الإسرائيلي.

ولفت ترشيشي إلى أنه الآن تأخذ هذه الحرب طابعاً وانتقاما وحشيا وفي الاصل توجد في عقيدتهم يكرهون كل شيء إسمه مسلم وعربي، وحتى كل شيء غير إسرائيلي، وأنهم شعب الله المختار، وأن لهم الحق في الحياة وباقي الشعوب يجب أن تكون في خدمتهم، فلذلك هذه الحرب تأخذ هذا الطابع الآن في جانب آخر منها أن هذا العدو يشعر بأن الكيان الإسرائيلي بات الى زوال وأنه يتعرض لأزمة وجود، هذا ما يدفعه إلى الإجرام بهذه الطريقة إعتقادا منه أن هذا سينجيه، لكن هذا الكيان دخل مرحلة الانهيار والمسألة مسألة وقت إستنادا إلى كل الرمزيات القرآنية والتاريخية كل ذلك يدل الى هذا الكيان إقتربت نهايته.

وبحث البرنامج في موضوع ، رغم إجرام الحرب العدوانية التي شنها الإحتلال ضد لبنان بقي الفشل في تحقيق اهدافها قائمان حيث لم يتمكن جيش الإحتلال من إزالة صواريخ والمسيرات عن مستوطنات الشمال ولا تمكن حتى من التوغل في جنوب لبنان واستمر في تكبده للخسائر في الأرواح والعتاد ايضا.

وألقى البرنامج الضوء على المستوطنين الذين وعدهم بنيامين نتنياهو بإعادتهم إلى الشمال يعانون من استمرار إنهيار صواريخ ومسيّرات حزب الله على مستوطناتهم ومعاناة باتت أكثر اليوم شدة بعد الحرب العدوانية التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على لبنان، وهو ما تعبر عنه احدى المستوطنات في نهاريا.



وتطرق البرنامج إلى قضية الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، حيث عادت احتجاجات عائلاتهم إلى زخمها، وذلك مع بدء الكنيست الصهيوني دورته الجديدة، حيث أخذت الإحتجاجات آخر وذلك عبر الضغط على أعضاء الكنيست لتشكيل لجان خاصة لإطلاق هؤلاء الأسرى.

ضيف البرنامج:

- الكاتب السياسي أ. طارق ترشيشي

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