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ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في سوق مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع الى 10 شهداء

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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