الشيخ نعيم قاسم: لحق اهل غزة علينا وعلى الجميع ان ينصروهم اذ لهم الحق الانساني والعربي والاسلامي والديني والقومي

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الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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الیمن
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.