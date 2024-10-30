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الشيخ نعيم قاسم: لحق اهل غزة علينا وعلى الجميع ان ينصروهم اذ لهم الحق الانساني والعربي والاسلامي والديني والقومي

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

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