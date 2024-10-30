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الشيخ نعيم قاسم: من تموز 2006 والعدو يعتدي على لبنان وقام باختراق حرمة لبنان 39 الف مرة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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