الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: عندما بدات الحرب قال نتنياهو ان هذا من اجل الشرق الاوسط الجديد

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :