الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: اليوم في غزة ولبنان والمنطقة نواجه مشروعا كبيرا فالحرب اسرائيلية اميركية اوروبية عالمية على غزة لضرب المقاومة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :