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الشيخ نعيم قاسم: لانقاتل نيابة عن احد بل نقاتل من اجل مشروعنا وهو حماية لبنان وتحرير ارضنا ومؤازرة اخواننا في فلسطين

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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