الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: نحيي شخصية الامام الخميني ( قدس) وهو الذي اطلق مشروع ازالة اسرائيل من اجل اصحاب الارض

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :