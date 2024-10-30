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الشيخ نعيم قاسم: تحية خاصة لقائد محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني الذي قدم الجهود من اجل تعزيز دور المقاومة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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