الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: في 17 ايلول كانت ازمة البيجر وفي تفخيخه تضرر نحو 4 مجاهد وناس عاديين

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :