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جيش الاحتلال: انباء عن سقوط اصابات في "دالتون" بالجليل الغربي بعد سقوط صاروخ في المنطقة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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