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الشيخ نعيم قاسم: غرفة عمليات المقاومة وثقت خسائر العدو وهي فقط على الحافة الامامية ومقاومتنا اسطورية وهي مدرسة اجيال الحرية

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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