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الشيخ نعيم قاسم: اقول للسفيرة الاميركية لن تري انت ولا من معك هزيمة المقاومة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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