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صفارات الانذار تدوي في عدد من مستوطنات سهل الحولة بالجليل الاعلى

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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