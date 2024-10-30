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حزب الله يعلن استهداف مسيرة هرمز (450) في القطاع الغربي بصاروخ ارض-ارض وارغامها على مغادرة الاجواء اللبنانية

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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