قراءة في فحوى خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم

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وقال شعيب إن "الكلمة حملت مضامين مهمة جدا لجهة الرسائل، اولا خارجية للكيان الصهيوني وايضا لكل مناصريه وحلفائه في المنطقة وحتى لدول امريكا واوروبا، وايضا حملت رسائل لحلفاء المقاومة كما انها حملت رسائل للداخل اللبناني على صعيد حاضنة المقاومة وعلى صعيد التيارات السياسية".

وأضاف شعيب أن سماحة الشيخ نعيم قاسم إستطاع إختزال وتوصيف الواقع بشكل جيد وكما هو، موضحاً أن الملفت لجهة الرسائل الخارجية هو التثبيت على النقاط والأسباب التي ابتدأت بها عملية الاسناد في الجبهة اللبنانية، وهذا يحمل رسالة على ان من يعتقد او يريد ان يفصل الجبهتين، الجبهة الفلسطينية في قطاع غزة عن الجبهة اللبنانية فانه مخطئ تماما في الحسابات السياسية وبالتالي اذا كان هناك حديث عن تسويات لوقف اطلاق النار فيجب على ان يكون على الجبهتين، و بشروط المقاومة.

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