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حزب الله:استهدفنا بالصواريخ تجمعات لجنود الاحتلال في وادي العصافير بالخيام

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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