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مقاومون يطلقون النار على مستوطنة "ميراف" شرق مدينة جنين

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

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