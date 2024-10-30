قائد الثورة الاسلامية يعلق على كتاب 'محطة شارع روزفلت'

العالم - ايران

وقال آية الله السيد خامنئي في تقريظ كتاب "محطة شارع روزفلت" اننا لم نبد الاهتمام اللازم لحرب الروايات؛ ان هذا الكتاب يملأ الفراغ الاعلامي – الدعائي.

وقد نُشر تقريظ قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء في مراسم بمؤسسة الدراسات الثقافية للثورة الاسلامية بحضور مؤلف الكتاب والخبراء والباحثين في التاريخ الايراني المعاصر وجمع من نشطاء حادث الاستيلاء على وكر التجسس الامريكي في طهران في 4 تشرين الثاني/نوفمبر/ 1979.

وقال القائد في التقريظ: ان هذا هو تقرير متقن ومليء بالفائدة عن حادث مهم في تاريخ الثورة أي الاستيلاء على وكر التجسس عام 1979.

واضاف ان هذا الكتاب يملأ احد فراغاتنا الاعلامية والدعائية. اننا لم نول الاهتمام اللازم لحرب الروايات في المعارك العالمية، واستغل اعداؤنا، غفلتنا واظهروا الكثير من الاحداث على عكسها.

وتابع سماحته: يجب تقدير مؤلف الكتاب وجهوده القيمة، على خلفية عمله الذكي في هذا المجال الهام. ان نثر الكتاب سلس وبليغ وان بحثه وتحليلاته منطقية وصادقة ومقنعة.

واكد قائد الثورة ان الاسم المختار للكتاب، جيد جدا.

يذكر ان كتاب "محطة شارع روزفلت" هو رواية موثقة عن الاستيلاء على السفارة الامريكية في طهران، وهو من تاليف محمد محبوبي، ويقع في 608 صفحة، وصدر عن مؤسسة الدراسات والبحوث السياسية.