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طيران الاحتلال يستهدف مركبة بمدينة النبطية جنوب لبنان

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

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