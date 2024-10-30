الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: دوي صفارات الانذار في عكا خشية تسلل طائرات مسيرة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :