فيضانات عارمة في إسبانيا تودي بحياة 63 شخصاً

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وتسببت العواصف المستمرة التي بدأت منذ أمس الثلاثاء في فيضانات في مناطق واسعة من جنوب وشرق إسبانيا، وتحديدا في المنطقة الشرقية من فالنسيا، إذ غمرت المياه مئات المنازل هناك. فيما تتواصل فرق الانقاذ مساعدة العديد من السكان المتضررين جراء الفيضانات العارمة.

وأدت فيضانات ناجمة عن تساقط أمطار غزيرة اجتاحت جنوب شرق إسبانيا، مساء الثلاثاء، إلى مقتل 62 شخصا وزرع الفوضى في المناطق المتضررة المعزولة عن سائر البلاد.

وتجتاح أمطار غزيرة ورياح شديدة جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع، ما أدى إلى فيضانات قاتلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس.

وقال الرئيس الإقليمي كارلوس مازون، في تصريح صحفي، إن الكهرباء والاتصالات الهاتفية انقطعت عن أجزاء من منطقة فالنسيا كما عزلت بعض الأماكن بسبب مياه الفيضانات.

وأظهرت مقاطع مصورة سيولا من المياه تفيض في الشوارع وتجرف السيارات، فيما تعطلت حركة السكك الحديد والنقل الجوي بشكل كبير.