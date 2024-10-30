اللواء باقري: انتخاب أمين عام لحزب الله يعكس قوة المقاومة في اجتياز الأزمات

العالم - إيران

وقال اللواء محمد باقري إنّ انتخاب أمين عام لحزب الله، انعكاس لقوة واقتدار جبهة المقاومة في تخطّي الأزمات، مشيرا الى أنّ "الأمة الاسلامية واثقة أن الشيخ نعيم قاسم قائد شجاع وسيقود حزب الله بقوة وصلابة وسيواصل الحفاظ على عظمة هذا الحزب البطل".

وأضاف أنّ "انتخاب الشيخ نعيم قاسم سيعزّز الإرادة التاريخية والاستثنائية للمقاومة ومقاتلي حزب الله وسيسرّع من وتيرة انهيار الكيان الصهيوني".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "أنا واثق من أنّ الشيخ نعيم قاسم، هو خير خلف للشهيد السيد نصر الله".

وأشار إلى أنّ "حزب الله يقوم بإعادة تشكيل نفسه وشهدنا ذلك في طبيعة مقاومته وفي الضربات التي وجّهها للصهاينة خلال الأيام الماضية".

بدوره، قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق آملي لاريجاني إنّ "انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله سيدفع طريق شهداء القدس والطريق الذي سلكه الشهيد السيد نصر الله، إلى الأمام"، وتابع قائلاً "نسأل الله أن يؤدي هذا الطريق إلى إزالة الغدة السرطانية الموجودة في المنطقة من الوجود".

وكانت قيادة حزب الله أعلنت، أمس الثلاثاء، توافق مجلس الشورى على انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عامّاً للحزب.

وأوضحت القيادة، في بيان، أنّ ذلك يأتي "انطلاقاً من التمسّك بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام"، داعيةً إلى "تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية".