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سرايا القدس تعلن استهداف التجهيزات العسكرية ونقاط تجمع جنود الاحتلال بمستوطنة الجلمة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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