الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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هيئة البث الاسرائيلية:رصدنا اهدافا جوية مشبوهة تسللت من لبنان ونقوم بمتابعتها ولازال الحدث مستمرا

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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