الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: تحليق مسيرة في اجواء "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :