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مصادر الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة في منطقة عين خليج حيفا

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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