الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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اعلام الاحتلال: صوت انفجار كبير جدا قرب باقة الغربية والخضيرة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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