الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على بعلبك ومحيطها

العالم _ لبنان

وطاولت الغارات مدينة بعلبك وعين بورضاي وإيعات وسهل دورس ومقنة وشمسطار. وتأتي هذه الغارات بعد إصدار الاحتلال تهديداً لأهالي بعلبك وقريتين في محيطها، عين بورضاي ودورس، بإخلاء بيوتهم فوراً، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة باتجاه الشمال.

وأفادت مصادر لبنانية بأن إحدى الغارات استهدفت محيط مستشفى دار الأمل في بعلبك.

من جهته، قال وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي لمدينة بعلبك يؤكد أن "إسرائيل" مثل الحركات الإرهابية التي دمرت تماثيل بوذا.

كما دعا الوزير مجلس الأمن ودول العالم إلى "ردع العدو الإسرائيلي عن تنفيذ تهديده بقصف قلعة بعلبك، التي تشكل إرثاً ثقافياً عالمياً مدرجاً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي لا تخص لبنان وحده، بل الإنسانية جمعاء".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد كتب عبر منصة إكس: "إنذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس". وأضاف: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال خارج المدينة والقرى".

وتتعرض بعلبك، التي تعتبر من كبرى مدن البقاع، ومحيطها لقصف شبه يومي منذ نحو شهر، وتعرّضت أطراف المدينة وقرى عديدة مجاورة لها لقصف اسرائيلي عنيف مساء الاثنين الماضي، أدى إلى استشهاد نحو 60 مواطناً على الأقل، وفق وزارة الصحة اللبنانية.