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جيش الاحتلال: انفجار طائرتين مسيرتين والحدث لايزال مستمرا

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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