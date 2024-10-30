الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: انفجار مسيرة في معسكر شراغا (قاعدة لواء غولاني) قرب عكا

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :