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اعلام الاحتلال: يتم التحقق من انفجار طائرة مسيرة في قاعدة الياكيم جنوبي حيفا

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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