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مصادر لبنانية: غارات اسرائيلية على بدنايل ومرتفعات بيت صليبي وهناك شهداء وجرحى

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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