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اعلام الاحتلال:اطلاق 15 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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