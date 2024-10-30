حزب الله يدك قواعد للاحتلال بصواريخ نوعية ومسيرات

العالم - الاحتلال

وأوضحت المقاومة أن الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة أصابت اهدافها بدقة بعد عجز العدو عن التصدي لها.

وقالت إن العملية جاءت في اطار سلسلة عمليات "خيبر" وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال وبنداء "لبيك يا نصر الله".

وأورد حزب الله في بيان أنه نفذ هجوما بصواريخ نوعية ومسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة وتجمعات بمعسكر إلياكيم جنوب حيفا.

وقال إنه استهدف قاعدة شراغا شمال عكا موقعا إصابات دقيقة بعد عجز العدو عن التصدي للصواريخ والمسيرات.

وأضاف أن العدو عجز عن التصدي للصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد اعلن انه يبحث عن مسيرات دخلت اجواء الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إن هذه المسيرات كانت تحلق بسرعة غير مسبوقة.