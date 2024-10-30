مخاوف في الكونغرس الأمريكي من اندلاع أعمال عنف بعد الانتخابات الرئاسية

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وقالت عضو الكونغرس عن ولاية إلينوي الديمقراطية ديليا راميريز: "إذا فاز المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، فإن ذلك سيشجعه وأنصاره العنيفين، وإذا خسر، أشعر بالقلق أنهم قد يتصرفون على نحو أسوأ مما فعلوا قبل أربع سنوات (عندما اقتحموا مبنى الكابيتول في العاصمة)".

وأفاد موقع Axios أن ما لا يقل عن 14 آخرين من أعضاء الكونغرس أعربوا عن مخاوفهم بشأن تصاعد محتمل في أعمال العنف، بما في ذلك أعضاء جمهوريون يعتقدون أن الديمقراطيين يمكن أن يثيروا العنف.

وقال عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغان من الحزب الديمقراطي دانييل كيلدي: "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة بطاقات الاقتراع، لذلك فهناك الكثير من المخاوف الامنية خلال الأيام القليلة التي تعقب الانتخابات.

وكانت شبكة NBC News قد ذكرت في وقت سابق أن أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي يعملون على خطة من شأنها تجنب تكرار أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 أثناء التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.