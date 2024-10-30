قصة الصورة المأساوية.. فلسطينيون شبه عراة في جباليا!

العالم _ فلسطين

ويشن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع حملة عسكرية عنيفة على شمال قطاع غزة قتل خلالها مئات الفلسطينيين، كما تحاصر مئات الآلاف في ظروف صعبة.

وقال شهود لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلهم وأمر معظمهم بالتجرد من الملابس، أثناء محاولتهم الفرار من منازلهم في مخيم جباليا، ثم احتجزهم لساعات في الهواء الطلق.

وأضافوا أن الصورة، التي تم التقاطها في جباليا الجمعة، تظهر سكان مخيم اللاجئين الذين حاولوا مغادرة المنطقة بعد أن أجبرهم جيش الاحتلال على الإخلاء، وسط عمليته البرية الجارية هناك.

ورغم أنه من غير الواضح من التقط الصورة، فقد أكد العديد من الرجال الذين ظهروا في الصورة لـ"سي إن إن"، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي كانوا يصورونهم أثناء احتجازهم.

وأكد أحد الأشخاص الذين ظهروا في الصورة، ويدعى مهند خلف، أنه وزوجته وابنهما الرضيع كانوا يحاولون الهروب من المخيم باستخدام ما زعم كيان الاحتلال إنه "ممر آمن"، عندما أوقفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "كنا متجمعين في مكان واحد، رجال ونساء وأطفال وكبار سن. كان ذلك الساعة 11 صباحا. وبعد 5 ساعات طلبوا من النساء والأطفال التقدم وحمل جميع حقائبنا وممتلكاتنا، حيث سمح لهم بالمغادرة".

وتابع: "بمجرد مغادرتهم، أُمر الرجال بخلع ملابسهم والبقاء بملابسهم الداخلية فقط. جلسنا لعدة ساعات أخرى وكان الطقس شديد البرودة".

ووفقا لخلف، فقد طُلب من الرجال الذين شوهدوا في الصورة التقدم عبر مجموعات مكونة من 5 أشخاص، ليتم فحصهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل السماح لهم بالتوجه إلى مدينة غزة، التي صنفها جيش الاحتلال كمكان آمن.

وأوضح: "تم احتجاز بعض الأفراد بينما أطلق سراح آخرين. وانتهى الأمر بمعظمنا في مدينة غزة. كان الوضع مرعبا ومحزنا للغاية حيث شهدنا رجالا مسنين وأفرادا مصابين، من دون أن يظهر لهم أحد التعاطف أو الرحمة".