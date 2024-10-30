شاهد.. أهم الرسائل التي حملها خطاب الشيخ نعيم قاسم

العالم - خاص العالم

وأوضح بيضون بأن كلام الشيخ قاسم يدلل على ان المقاومة ستبقى كما كانت عليه، وبانها استعادت زمام الامور والمبادرة بعد ما اصابها منذ تفجير اجهزة البيجر واجهزة اللاسلكي التي وصفها الشيخ نعيم قاسم بانها كانت فعلا مؤلمة وصولا الى العدوان واستشهاد القادة وعلى رأسهم سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله.

وأشار بيضون الى ان المجتمع الدولي يتفرج على ما يحصل في الداخل اللبناني كما تفرج على غزة وبأنه لم يكن معلوما لهذا المجتمع بان القرارات التي يتخذها نتنياهو وحكومته هي قرارات قد اتخذت منذ فترة طويلة اي الخطة الامنية الذي اراد ان ينفذها وهي كانت ترسم منذ حوالي 2015 اكانت البيجر او اللاسلكي حتى عملية اغتيال الامين العام لحزب الله.

وأكد بيضون ان الادارة الامريكية شريك اساسي في الحرب وهي من تعطي كل هذه القوة للكيان الاسرائيلي اقله بموضوع السلاح وتزويدها بالسلاح المحرم دوليا.

وختم بيضون بما قاله الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بان الحرب على الحافة اي بمعنى انها على الحدود وبان رجال الله ينتظرون كل ما يقوم به الجيش الاسرائيلي من محاولات لدخول بعض القرى، مؤكدا فشل قوات العدو منذ اسبوعين وحتى اليوم بالتوغل البري وهو يتكبد الخسائر الكبرى.

هذا ووعد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالهزيمة المطلقة بدلا عن النصر المطلق الذي كان يتحدث عنه، مؤكدا أن نتنياهو ومسؤولي الكيان لن يتمكنوا من إعادة المستوطنين إلى الشمال بل سيتهجر المزيد منهم وأنهم لن يتمكنوا من الرهان على الوقت لأن خسائرهم كبيرة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق ...