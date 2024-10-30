عراقجي مهنئا الشيخ قاسم: المقاومة ستكون اكثر صلابة وقوة

العالم - ايران

واكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، في رسالة التهنئة الى الشيخ نعيم قاسم، لانتخابه امينا عاما لحزب الله، ان شجرة المقاومة في لبنان ستبقى أقوى وأكثر إثماراً من أي وقت مضى خلال توليه امينا عاما للحزب.

وقال: مما لا شك فيه أن هذا الاختيار الحكيم شكل فصلاً جديداً في الحياة المباركة للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواجهة الكيان الإرهابي الصهيوني، وستظل شجرة المقاومة في لبنان أقوى وأكثر إثماراً من أي وقت مضى خلال توليكم امينا عاما للحزب.

وجاء فيها: لدي اعتقاد وإيمان راسخ بأنه بدعمكم وببسالة الشباب اللبناني الأعزاء في جبهات الجهاد والنضال، سنشهد قريباً النصر النهائي لجبهة المقاومة في المعركة ضد محور الشر والإرهاب، وسيعترف الأصدقاء والأعداء بأن المقاومة حية، وستظل حية، وستبقى دماء قادة المقاومة الطاهرة مصدر إلهام لشباب اليوم وأجيال المستقبل.