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اعلام الاحتلال : مسيرات حزب الله التي اطلقت مساء اليوم ادخلت مئات الالاف من الاسرائيليين الى الملاجئ

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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