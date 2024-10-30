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الصحة اللبنانية: 11 شهيدا و15 جريحا بسبب غارات العدو الاسرائيلي على سحمر بالبقاع الغربي في لبنان
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اعلام الاحتلال:4 مسيرات تجولت من حدود لبنان حتى الخضيرة 40 دقيقة انفجرت 3 منها بمعسكر شراغا وداخل قاعدة الياكيم ومبنى بالخضيرة
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حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية
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كتائب القسام: فجرنا ناقلة جند واستهدفنا "ميركافا 3" بعبوتي "شواظ" في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات قاعدة عين شيمر شرقي الخضيرة وتجمعات العدو في معسكر الياكيم وقاعدة شراغا شمالي مدينة عكا
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اعلام الاحتلال: دمار هائل ونحو 60% من منازل "المطلة" اصيبت من جراء النيران من لبنان
حزب الله:استهدفنا مستوطنة "كدمات تسفي" بصلية صاروخية
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش
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الیمن
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.