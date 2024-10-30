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الاحتلال يشن غارة على محيط خيام النازحين غربي خان يونس جنوبي القطاع

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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