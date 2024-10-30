بالفيديو: آخر مستجدات وقف اطلاق النار في الجبهة الشمالية

العالم - خاص العالم

في خضم الحرب المشتعلة بين حزب الله و الكيان الاسرائيلي وتعاظم الخسائر البشرية والمادية في صفوف جيش الاحتلال وفشل كافة محاولاته التوغل داخل الاراضي اللبنانية، تتوالي الانباء عن قرب التوصل لوقف اطلاق النار في الجبهة اللبنانية انباء جاءت بموزات تسريبات نشرتها صحف اسرائيلية نقلا عن مسؤولين كبار تقول ان الجيش الاسرائيلي اصبح منهكا.

موقع والا الإسرائيلي ذكر أن آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك مبعوثي الرئيس الأميركي جو بايدن سيزوران تل أبيب الخميس، في مسعى لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع لبنان.

بينما قالت صحيفة إسرائيل اليوم أن رئيس وزارء الكيان بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورات لبحث إبرام اتفاق ينهي الحرب على الجبهة اللبنانية.

وقف القتال على الجبهة اللبنانية باتت الحديث السائد في الاروقة السياسية و الاعلامية الاسرائيلية عقب احداث اكتوبر الاسود وفق تسمية الصحف العبرية لاكتوبر الجاري على وقع ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال. ووفق اعتراف الاحتلال قتل 80 جنديا و مستوطنا بنيران المقاومة على مختلف جبهات القتال، منذ بداية الشهر.

صحفيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت عن مصادر امنية و عسكرية اسرائيلية، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، أن الجيش أصبح منهكا لذلك يرون ان الوقت قد حان للتوصل لصفقة يتم من خلالها إعادة الأسرى وإنهاء الحرب بغزة والشمال.

كما ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن البقاء لفترة مطولة داخل غزة ولبنان يزيد من خطر التشابك وزيادة الخسائر المختلفة وفق التسريبات الاسرائيلية.

تفاصيل صفقة وقف العمليات القتالية مع حزب الله وفق ما نشره موقع اكسيوس الاميركي تنص على إعلان وقف إطلاق نار تتبعه فترة انتقالية لمدة 60 يوما وفق اتفاق مبني على إعادة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 و من ثم ينشر الجيش اللبناني خلال الفترة الانتقالية نحو ثمانية آلاف جندي على طول الحدود مع فلسطين المحتلة و بالتالي يسحب جيش الاحتلال قواته تدريجيا إلى الجانب الاراضي المحتلة من الحدود خلال الفترة الانتقالية.

اما موقف حزب الله من الحديث الأميركي والإسرائيلي عن الصفقة المزعومة عبر عنه الامين العالم لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالقول ان العدو لن يتمكن من الرهان على الوقت لأن خسائره كبيرة وهو سيضطر إلى وقف عدوانه مشددا ان حزب الله مستمر في التصدي للعدوان وإذا أراد العدو وقفه نقبل بالشروط التي نراها مناسبة وأي حل يبقى بالتفاوض غير المباشر مشددا ان دعامة أي تفاوض هي وقف إطلاق النار أولا.