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جيش الاحتلال يعترف: مقتل 777 ضابطا وجنديا اسرائيليا على كافة الجبهات منذ بداية الحرب غالبيتهم في غزة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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