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جيش الاحتلال يعترف: 291 ضابطا وجنديا اسرائيليا لايزالون يرقدون للعلاج بعد اصابتهم بمعارك غزة ولبنان

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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