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حزب الله يستهدف للمرة الرابعة تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطي الخيام بصلية صاروخية

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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